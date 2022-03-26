Український гурт KAZKA випустив пісню "I'm Not Ok" про події в Україні. Фронтвумен гурту Олександра Зарицька записала композицію у польському Кракові.
Кліп на пісню опублікований в YouTube.
Композицію аписали без клавішника Микити і грає на духових Дмитра, так як вони, за словами Зарицької, зараз захищають Україну.
Артистка каже-головний посил даної пісні-Показати на весь світ, що в Україні все "не окей".
"Музика стала нашим захистом, зброєю і рупором. Ми не "окей". І це історія кожного українця і Українки. Це те, що відчуває Україна прямо зараз", - висловилася KAZKA.
Кліп на пісню знятий в порожньому приміщенні, що нагадує укриття. На початку відео звучить сирена-звук, який зараз чують практично всі населені пункти України під час обстрілів з боку РФ.
У відеороботі Показані обстріли мирних кварталів, звернення Зеленського і українці, що біжать від російських ракет.
Нагадаємо, українські зірки з плакатами заспівали гімн на підтримку нашого народу. У відеоролику артисти співають гімн і тримають в руках заклики зупинити війну, підтримувати українських військових, які героїчно тримають оборону.