Композиція починається зі звуку сирени, який щодня чути в обстрілюваних Росією містах.

Український гурт KAZKA випустив пісню "I'm Not Ok" про події в Україні. Фронтвумен гурту Олександра Зарицька записала композицію у польському Кракові.

Кліп на пісню опублікований в YouTube.

Композицію аписали без клавішника Микити і грає на духових Дмитра, так як вони, за словами Зарицької, зараз захищають Україну.

Артистка каже-головний посил даної пісні-Показати на весь світ, що в Україні все "не окей".

"Музика стала нашим захистом, зброєю і рупором. Ми не "окей". І це історія кожного українця і Українки. Це те, що відчуває Україна прямо зараз", - висловилася KAZKA.

Кліп на пісню знятий в порожньому приміщенні, що нагадує укриття. На початку відео звучить сирена-звук, який зараз чують практично всі населені пункти України під час обстрілів з боку РФ.

У відеороботі Показані обстріли мирних кварталів, звернення Зеленського і українці, що біжать від російських ракет.

Нагадаємо, українські зірки з плакатами заспівали гімн на підтримку нашого народу. У відеоролику артисти співають гімн і тримають в руках заклики зупинити війну, підтримувати українських військових, які героїчно тримають оборону.

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