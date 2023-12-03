У мережі її захейтили.

Співачка Світлана Лобода, яка на початку повномасштабного російського вторгнення мовчала про війну, а потім швидко "перевзулася", анонсувала вихід нової пісні.

Нова пісня "Метелиця" з'явиться на стрімінгових платформах вже в грудні цього року.

"На порозі нового року - бути новому треку. Найлютіший мороз відступає перед теплом, що дарує серце, повне кохання. Нехай воно неодмінно трапиться і з вами, навіть якщо тут і зараз "немов сірник, згасла в диму"", - підписала ролик Лобода, опублікований на її сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що шанувальники артистки розділилися на два табори. Хтось пише, що з нетерпінням чекає на прем'єру, а хтось цікавиться, чому пісня не українською мовою.

Що пишуть користувачі мережі

"Як перевірити людину на вірність..."

"Чому російською співаєш? Ф*****ська рожа"

"Лобода як завжди"

"Ох, знову ця м****льська"

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода оскандалилася через прем'єру пісні. Дискусії розгорілися через російськомовну версію пісні "Київ - Ніцца".

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