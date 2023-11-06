Дискусії розгорілися через російськомовні версії пісні "Київ – Ніцца".

Нещодавно Світлана Лобода презентувала новий кліп "Київ – Ніцца" українською мовою, а на закритій презентації артистка продемонструвала спеціальну російськомовну версію – "Рига – Ніцца". Також є варіант "Аскатау – Ніцца". У мережі українці розлютилися через російськомовні версії новинки.

Пісня "Київ – Ніцца" була створена у Ризі. Лобода наголосила, що це історія двох закоханих людей, яких розділила відстань. Історія дівчини, яка втекла з весілля до коханого, з яким вона поєднана довгими роками любові.

Фанати Лободи у захваті від її нового творіння. У мережі також відзначили актуальність пісні щодо українських реалій, бо дуже багато сімей розділені руїною війни.

Режисером відеороботи є сама Лобода. Відомо, що кліп створювався великою командою дуже швидко, а зйомки відбувалися в Ніцці.

Якось під час запису вокалу Лобода обмовилася, сказавши "Рига – Ніцца", але зрозуміла, що це невипадково, адже Латвія стала для неї рідним домом. Так україномовна пісня отримала бонус-версію, створену спеціально для шанувальників у Латвії.

"Пісня "Рига – Ніцца" – мій подарунок і подяка Латвії, моєму другому дому. Сподіваюся, цей сингл відгукнеться в душах не лише латвійців, а й мешканців усіх країн Балтії", – уточнила артистка.

Також є ще одна версія пісні, де Київ співачка замінила на місто в Казахстані. "Пісня "Актау – Ніцца" насправді народилася випадковим чином з імпровізації на презентації мого нового альбому Made in U. Mixes у Казахстані. Мене так тепло приймали, що захотілося бути ще ближчим. Прямо на сцені я вирішила використати в приспіві популярне курортне місто Актау. Гості були в захваті, і я зрозуміла, що цьому треку потрібне життя", – продовжила Лобода.

Українці ж дуже гостро відреагували на російськомовні варіанти. Користувачі соцмереж наголошують, що Лобода сидить на двох стільцях та орієнтується передусім на російськомовний ринок.

Деякі українці відверто звинуватили Лободу у її прихильності до росіян.

Нагадаємо, що нещодавно співачку захейтили в мережі через те, що вона покликала на роботу таксиста, який відмовився розмовляти українською.

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