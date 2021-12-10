Нова пісня від Loboda напевно стане саундтреком зимових святкових днів.

Сьогодні відбулася прем'єра нової пісні від співачки LOBODA (вона ж Світлана Лобода) - "ЗанесLO".

Під цей новорічний сингл хочеться танцювати, наряджати ялинку, купувати подарунки, проводити час із коханою людиною і насолоджуватися сніговими зимовими днями.

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"Мені видається важливим, щоб музика потрапляла в момент. Була співзвучна відчуттям слухача. Уже не вперше, працюючи в студії над одним треком, мені трапляється зовсім інший і я кардинально змінюю всі свої плани. Так сталося і з новою піснею "ЗанесLO". Адже чим ближче Новий Рік, тим сильніше нас охоплює настрій свята і чудес. Цей трек із перших акордів просто полонив мене, і я зловила себе на думці, що якщо він постійно звучить в моїй голові, то я просто не можу не поділитися ним з вами!", - розповіла Світлана Лобода.

Пісня "ЗанесLO", яка поєднала в собі ніжну жіночу лірику, потужний бас, протистояння сили і слабкості, має всі шанси стати справжнім суперхітом і саундтреком зимових святкових днів.

Відзначається, що це вже четверта прем'єра пісні від LOBODA за останні п'ять місяців.

"Цьому року притаманна божевільна швидкість і я вирішила відповідати їй. Останнім часом, взяла собі за правило жити внутрішніми відчуттями і імпульсами. Мені не страшно різко поміняти все і піддатися почуттю, що приходить. Тому ми стали частіше робити прем'єри, у яких відбивається настрій того чи іншого моменту", - сказала Лобода.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лобода випустила новий трек Vogue, який виконала відразу двома мовами - російською та українською. Також у цій композиції "суперзірка" зазвучала абсолютно по-новому.

Пізніше співачка презентувала кліп на пісню Americano. Цей сингл, можливо, є найбільш імпульсивною і емоційною роботою співачки за останній час.

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