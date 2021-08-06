Презентація ролика на новий сингл запланована на 13 серпня.

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе та виступає у Росії, вперше за кілька років записала пісню українською мовою Vogue та готується до презентації кліпу на неї.

Як пише "Обозреватель", презентація ролика повинна відбутися 13 серпня, за день до анонсованого концерту в Одесі.

Зйомками кліпу займається ізраїльський режисер Інді Хаїт. З ним Лобода познайомилася кілька років тому. За її словами, вона давно хотіла спробувати створити з ним якийсь новий проект.

Лобода зазначила, що пісню написав український автор, але ім'я його вона при цьому не назвала.

"Я подумала, що настав час для цієї пісні і для цієї унікальної та незвичайної відеороботи", – поділилася співачка.

Концерт Лободи в Одесі: що відомо

Читайте такожЛобода прилетіла в Україну привітати Анатолія Анатоліча з народженням сина14 серпня в одеському клубі Ibiza Beach Club має відбутися концерт Світлани Лободи.

Анонсуючи виступ, співачка пообіцяла шанувальникам "грандіозний вечір з жаркими танцями та хітами".

"Моя рідна Україна! Я так скучила!" – відзначала виконавиця.

На концерті Лобода планує представити свій новий трек під назвою ALLO.

Автор: Катерина Шварц