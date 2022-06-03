Співачка, якій довго приписували проросійську позицію, підтримала Батьківщину піснею державною мовою.

Співачка родом з Ірпеня Світлана Лобода випустила пісню "Молитва". Композиція представлена українською мовою. На YouTube-каналі артистки з'явився чорно-білий кліп.

У тексті йдеться про жорстоку війну, яка зараз відбуваються в Україні з вини Росії.

"Я помолюсь за кожну душу

За кожний крок який не зрушив

І болю вічне відчуття

За кожне вкрадене життя

Що забрала у нас війна", - сказано в пісні.

Шанувальники вже встигли залишити коментарі до нової відеороботи Лободи.

"З першого акорду мурашки побігли", "Спасибі за цю молитву. Ми всі молимося про мир і нашу перемогу. Життя - це найвища цінність", "Дуже крута пісня!!! Голос крутий!!! Аж до мурашок пробрало... Теж молюся за мир...", "До сліз! Дякую вам за цю пісню", "Це дійсно круто! Добро переможе зло!",- написали фанати.

Нагадаємо, Лобода несподівано заговорила українською. Шанувальники прийшли в захват від того, як співачка володіє рідною мовою.

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