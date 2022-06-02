Шанувальники прийшли в захват від української мови співачки.

Відома співачка Світлана Лобода оприлюднила запис розмови зі своїм хрещеником, з яким розмовляла українською мовою. Шанувальники були здивовані її "чистою" вимовою.

Вона розповіла, що її хрещеник Андрій - особлива дитина, і відтоді, як він з'явився на світ, вона завжди поруч з ним.

"Я рідко говорю про свою сім'ю, але я шалено до неї прив'язана. Як у кожної звичайної людини в моїй родині є і місце для болю і місце для гордості. Мій улюблений хрещеник Андрійко - особлива дитина і відтоді, як він з'явився на світ, я завжди поруч з ним. Допомагаю йому відчувати себе впевненіше в цьому непростому житті і ніколи не переставати вірити в диво. Кожній дитині важливо відчувати підтримку і безумовне прийняття", - підписала ролик Лобода.

При цьому шанувальники більше звернули увагу на те, що співачка заговорила українською мовою.

"У вас відмінна українська мова. Вам йде", "Ви так красиво говорите українською", "Спасибі, що одумалася", "Яка ви молодець", "Я аж заплакала, коли почула Лободу", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, раніше Лобода показала, який вигляд має через майже три місяці війни.

Вас також можуть зацікавити новини: