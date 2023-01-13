Італійський рок-гурт Måneskin випустив нову пісню, яка отримала назву Gossip. Вони записали її разом з американським музикантом Томом Морелло. Пісня з англійської перекладається як "пліткарка". 

"Потягуйте плітки, пийте, поки не задихнетесь

Сьорбнути плітки, пропекти горло

Ти не культовий, ти такий же, як усі

Не поводьтеся так, ніби ви не знаєте", - співають учасники бенду. 

Відомо, що цей трек увійде в новий альбом гурту RUSH!. Його презентація запланована на 20 січня. Проте чи буде кліп на цю пісню - поки невідомо.

Реакція мережі на новий хіт Måneskin 

  • "Нарешті вийшов цей витвір мистецтва. Måneskin ніколи не розчаровує, вони найкращі італійці, якими вони мали бути"
  • "Я не помиляюся, тому що вони дійсно хороші. Ще один супер хіт"
  • "Яка чудова пісня, вона така приваблива, я буду співати її весь тиждень"
  • "Мені подобається звук, ритм, слова, голос Даміано, соло на гітарі, барабани, бас і те, як все гармонійно поєднується. Це настільки сильно, що я думаю, що я не буду спати всю ніч"
  • "Неважливо, що до кінця 2023 року ще залишилися місяці. Це точно буде моя найпопулярніша пісня року"

Нагадаємо, воїн ЗСУ розірвав серця грою на піаніно під звуки вибухів у Бахмуті.

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