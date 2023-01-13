Нова пісня гурту припала до душі слухачам.

Італійський рок-гурт Måneskin випустив нову пісню, яка отримала назву Gossip. Вони записали її разом з американським музикантом Томом Морелло. Пісня з англійської перекладається як "пліткарка".

"Потягуйте плітки, пийте, поки не задихнетесь

Сьорбнути плітки, пропекти горло

Ти не культовий, ти такий же, як усі

Не поводьтеся так, ніби ви не знаєте", - співають учасники бенду.

Відомо, що цей трек увійде в новий альбом гурту RUSH!. Його презентація запланована на 20 січня. Проте чи буде кліп на цю пісню - поки невідомо.

Реакція мережі на новий хіт Måneskin

"Нарешті вийшов цей витвір мистецтва. Måneskin ніколи не розчаровує, вони найкращі італійці, якими вони мали бути"

"Я не помиляюся, тому що вони дійсно хороші. Ще один супер хіт"

"Яка чудова пісня, вона така приваблива, я буду співати її весь тиждень"

"Мені подобається звук, ритм, слова, голос Даміано, соло на гітарі, барабани, бас і те, як все гармонійно поєднується. Це настільки сильно, що я думаю, що я не буду спати всю ніч"

"Неважливо, що до кінця 2023 року ще залишилися місяці. Це точно буде моя найпопулярніша пісня року"

Нагадаємо, воїн ЗСУ розірвав серця грою на піаніно під звуки вибухів у Бахмуті.

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