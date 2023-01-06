Користувачі мережі відзначили, що їм боляче дивитися на це відео.

Український військовий виконав композицію на піаніно під звуки вибухів у місті-фортеці Бахмуті. У кадрі можна помітити, що захисник України грає в якійсь квартирі, а поруч з піаніно стоїть стіл.

За вікном чути потужні вибухи. Відомо, що важкі бої за Бахмут ведуться з 1 серпня - воїни ЗСУ ні на секунду не дають розслабитися окупантам, продовжуючи відбивати місто від їхніх атак.

"Не дарма музичну школу закінчував", - каже автор відео.

Відео дня

Як мережа відреагувала на воїна ЗСУ, який грає на піаніно

"Боже, таке тільки у фільмах знімали. Аж сльози пішли"

"Неймовірна гра"

"Серце розривається. Хлопці, бережіть себе"

"Це боляче чути. Серце плаче. А що буде далі?"

"Неможливо дивитися без мурах. Тільки наші люди так можуть. Війна, біль, страх, а людина грає на піаніно. Яка повинна бути красива душа у цього хлопця"

"У цьому відео відчувається жага до життя, незважаючи ні на що"

Нагадаємо, раніше мережу зворушило відео, як воїн ЗСУ співає колискову новонародженому синові.

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