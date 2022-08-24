Головну роль у кліпі зіграв Даніель Салем, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

Українська співачка Злата Огнєвіч до Дня Незалежності України випустила нову пісню "Лелека". Ця пісня про одну українську сім'ю, а головну роль у кліпі зіграв телеведучий Даніель Салем.

За словами співачки, лелека - як символ волі, свободи, сили духу, незалежності та незламності українського народу. Невидима нитка, яка об'єднує і оберігає. Наш символ перемоги.

"Це історія однієї української родини. Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька і зрозуміла, не розділяє людей на стать, вік, статус. Наша "Лелека" - про кожного з нас. Вона про Україну", - прокоментувала свою творчість зірка.

"Дуже прониклива композиція", "Плакала від початку і до кінця. Кожна нота, кожне слово доторкнулося до моєї душі", "Неймовірна пісня, а кліп відображає весь біль кожного українця", "Неймовірно красива пісня! Спасибі за цю магію", - пишуть шанувальники в коментарях під відео.

Нагадаємо, з початку війни в Україні багато артистів взяли себе в руки і почали випускати нові пісні, щоб підняти бойовий дух українців. Дійсно, з музикою в серці легше переживати втрату близьких, окупацію рідного міста, розлуку з коханими.

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