Український співак Макс Барських дав концерт у Кропивницькому, під час якого не виконав жодної російськомовної пісні. Як відомо, артист почав процес українізації своєї творчості, до якої попросив приєднатися і шанувальників.
Раніше він вже запрем'єрив пісню "Тумани" українською, а цього разу - "Береги" та "Подруга ніч". Шанувальники артиста пишуть, що їм подобаються нові варіанти пісень, проте їм потрібно звикнути до українського звучання.
Варто відзначити, що артист вже обнародував текст пісні "Берега", а ось "Подругу ніч" можна почути поки не повністю. Однак приспів звучить так: "Подруга ніч, я заблукав. Не дзвони мені, там мене нема. Подруга ніч, ти не сама. Пусти мене туди, де танці до рання".
Пісня "Береги" - текст українською
Так само піднімається сонце,
Але інакше світить в цей час,
І місяц кожну ніч розквітає,
Не для нас
Ми на світанку світ загубили,
Спалили поміж нами мости,
І в цьому лише двоє не правих,
Я і ти
Двічі в одну річку не ввійдеш,
Половини серця не збереш,
Я давно не бачив блиск в твої очах.
Відпливали наші кораблі,
Ми були так нестримано близькі,
Та тепер зійшли на різних берегах.
А все могло би бути інакше
Кохання не буває легким.
Та ми обрали різні дороги,
Два шляхи
Як відреагували користувачі мережі
- "Я вже уявляю, як це буде круто, коли всі твої пісні, Максе, зазвучать українською. Швидше випускай їх, хочу додати їх в плейлист"
- "Максе, як кайфово! Я навіть не очікувала, що так класно вийде! Тепер пісня заграла новими фарбами"
- "Дуже добре звучить українською мовою, це будуть нові хіти. Любов любовна"
- "Нарешті! Улюблені пісні улюбленою мовою"
На Макса Барських викликали поліцію через російськомовні пісні
На концерті в Кременчуці Макс Барських заспівав російськомовну версію пісні "Береги", за що на нього викликали поліцію. Один з глядачів написав заяву на артиста.
У команді Барських відзначили, що вони не можуть заборонити комусь писати заяви. До того ж артист займається перекладом своїх пісень російською.