Співак переклав свої пісні / instagram.com/max_barskih

Український співак Макс Барських дав концерт у Кропивницькому, під час якого не виконав жодної російськомовної пісні. Як відомо, артист почав процес українізації своєї творчості, до якої попросив приєднатися і шанувальників.

Раніше він вже запрем'єрив пісню "Тумани" українською, а цього разу - "Береги" та "Подруга ніч". Шанувальники артиста пишуть, що їм подобаються нові варіанти пісень, проте їм потрібно звикнути до українського звучання.

Варто відзначити, що артист вже обнародував текст пісні "Берега", а ось "Подругу ніч" можна почути поки не повністю. Однак приспів звучить так: "Подруга ніч, я заблукав. Не дзвони мені, там мене нема. Подруга ніч, ти не сама. Пусти мене туди, де танці до рання".

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Пісня "Береги" - текст українською

Так само піднімається сонце,

Але інакше світить в цей час,

І місяц кожну ніч розквітає,

Не для нас

Ми на світанку світ загубили,

Спалили поміж нами мости,

І в цьому лише двоє не правих,

Я і ти

Двічі в одну річку не ввійдеш,

Половини серця не збереш,

Я давно не бачив блиск в твої очах.

Відпливали наші кораблі,

Ми були так нестримано близькі,

Та тепер зійшли на різних берегах.

А все могло би бути інакше

Кохання не буває легким.

Та ми обрали різні дороги,

Два шляхи

Як відреагували користувачі мережі

  • "Я вже уявляю, як це буде круто, коли всі твої пісні, Максе, зазвучать українською. Швидше випускай їх, хочу додати їх в плейлист"
  • "Максе, як кайфово! Я навіть не очікувала, що так класно вийде! Тепер пісня заграла новими фарбами"
  • "Дуже добре звучить українською мовою, це будуть нові хіти. Любов любовна"
  • "Нарешті! Улюблені пісні улюбленою мовою"

На Макса Барських викликали поліцію через російськомовні пісні

На концерті в Кременчуці Макс Барських заспівав російськомовну версію пісні "Береги", за що на нього викликали поліцію. Один з глядачів написав заяву на артиста.

У команді Барських відзначили, що вони не можуть заборонити комусь писати заяви. До того ж артист займається перекладом своїх пісень російською.  

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