Слухачі позитивно відреагували на переклад пісень українською.

Український співак Макс Барських дав концерт у Кропивницькому, під час якого не виконав жодної російськомовної пісні. Як відомо, артист почав процес українізації своєї творчості, до якої попросив приєднатися і шанувальників.

Раніше він вже запрем'єрив пісню "Тумани" українською, а цього разу - "Береги" та "Подруга ніч". Шанувальники артиста пишуть, що їм подобаються нові варіанти пісень, проте їм потрібно звикнути до українського звучання.

Варто відзначити, що артист вже обнародував текст пісні "Берега", а ось "Подругу ніч" можна почути поки не повністю. Однак приспів звучить так: "Подруга ніч, я заблукав. Не дзвони мені, там мене нема. Подруга ніч, ти не сама. Пусти мене туди, де танці до рання".

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Пісня "Береги" - текст українською

Так само піднімається сонце,

Але інакше світить в цей час,

І місяц кожну ніч розквітає,

Не для нас

Ми на світанку світ загубили,

Спалили поміж нами мости,

І в цьому лише двоє не правих,

Я і ти

Двічі в одну річку не ввійдеш,

Половини серця не збереш,

Я давно не бачив блиск в твої очах.

Відпливали наші кораблі,

Ми були так нестримано близькі,

Та тепер зійшли на різних берегах.

А все могло би бути інакше

Кохання не буває легким.

Та ми обрали різні дороги,

Два шляхи

Як відреагували користувачі мережі

"Я вже уявляю, як це буде круто, коли всі твої пісні, Максе, зазвучать українською. Швидше випускай їх, хочу додати їх в плейлист"

"Максе, як кайфово! Я навіть не очікувала, що так класно вийде! Тепер пісня заграла новими фарбами"

"Дуже добре звучить українською мовою, це будуть нові хіти. Любов любовна"

"Нарешті! Улюблені пісні улюбленою мовою"

На Макса Барських викликали поліцію через російськомовні пісні

На концерті в Кременчуці Макс Барських заспівав російськомовну версію пісні "Береги", за що на нього викликали поліцію. Один з глядачів написав заяву на артиста.

У команді Барських відзначили, що вони не можуть заборонити комусь писати заяви. До того ж артист займається перекладом своїх пісень російською.

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