На нього написали заяву в поліцію.

Український співак Макс Барських, який з початку повномасштабного російського вторгнення всіляко підтримує рідну країну, виступив на благодійному концерті в Кременчуці.

В ході виступу він виконав пісню "Берега" російською мовою. Це не сподобалося глядачам, тому вони викликали поліцію і написали на нього заяву.

Сам артист поки ніяк не прокоментував інцидент. Однак один із представників його команди у коментарі УНІАН сказав, що наразі всі сили Барських спрямовані на допомогу ЗСУ і українцям, які постраждали від обстрілів. А заборонити комусь писати заяви до поліції вони не можуть.

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Також артист запустив процес перекладу своїх російськомовних пісень на українську. Він запропонував і фанатам приєднатися.

Варто відзначити, що депутати Верховної Ради ухвалили закон, що забороняє російську музику в Україні на телебаченні, радіо, в розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, кіно та іншому публічному просторі.

Макс Барських перекладає свої пісні

Під час недавнього концерту в Києві артист представив оновлену версію хіта "Тумани" українською мовою. Він попросив глядачів записати в нотатках текст приспіву і підспівувати йому. Судячи з реакції слухачів, їм сподобалася пісня рідною мовою.

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