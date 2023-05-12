12 травня український артист Макс Барських випустив кліп на пісню "Знайти себе". Відео він присвятив українській столиці, з'явившись в кадрі на коні.
У відеороботі використані кадри з особистого архіву виконавця, які були зняті ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Режисером кліпу став продюсер артиста Алан Бадоєв.
"Для мене це коктейль спогадів, що переходить у мантру майбутнього!" - коротко прокоментував прем'єру Барських.
Шанувальники оцінили кліп Макса дуже добре: в соцмережах можна прочитати слова подяки, а також думки про те, що рядки з пісні знайшли відгук у серцях слухачів.
Реакція соцмереж
- "Макс, вітаю вас з прем'єрою. Ви дуже красиво співаєте. Ви дуже талановиті. Бажаю вам від щирого серця виконання всіх ваших бажань!"
- "Ніколи не була в Києві і зараз дуже шкодую про це! Спасибі величезне моєму обожнюваному Максу, що я можу тепер слухати цю чудову пісню і бачити кадри прекрасного міста!"
- "Замість образ ділитись любов'ю" - мої улюблені рядки в пісні. Це так складно часом, але так важливо. А взагалі в кліпі і пісні прекрасно все! Макс на білому коні, мова, сенс, музика, що наповнює енергією, від якої так тягне співати і танцювати!"
MAX BARSKIH - Знайти себе: кліп
Нагадаємо, Imagine Dragons випустили кліп з юним українцем, знятий на лінії фронту.