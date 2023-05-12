Ще кілька тижнів тому в TikTok з'явився ролик, знятий перехожими. На відео Барських у центрі столиці скакав на коні. Тоді фанати припустили, що це зйомки нового кліпу.

12 травня український артист Макс Барських випустив кліп на пісню "Знайти себе". Відео він присвятив українській столиці, з'явившись в кадрі на коні.

У відеороботі використані кадри з особистого архіву виконавця, які були зняті ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Режисером кліпу став продюсер артиста Алан Бадоєв.

"Для мене це коктейль спогадів, що переходить у мантру майбутнього!" - коротко прокоментував прем'єру Барських.

Шанувальники оцінили кліп Макса дуже добре: в соцмережах можна прочитати слова подяки, а також думки про те, що рядки з пісні знайшли відгук у серцях слухачів.

Реакція соцмереж

"Макс, вітаю вас з прем'єрою. Ви дуже красиво співаєте. Ви дуже талановиті. Бажаю вам від щирого серця виконання всіх ваших бажань!"

"Ніколи не була в Києві і зараз дуже шкодую про це! Спасибі величезне моєму обожнюваному Максу, що я можу тепер слухати цю чудову пісню і бачити кадри прекрасного міста!"

"Замість образ ділитись любов'ю" - мої улюблені рядки в пісні. Це так складно часом, але так важливо. А взагалі в кліпі і пісні прекрасно все! Макс на білому коні, мова, сенс, музика, що наповнює енергією, від якої так тягне співати і танцювати!"

MAX BARSKIH - Знайти себе: кліп

Нагадаємо, Imagine Dragons випустили кліп з юним українцем, знятий на лінії фронту.

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