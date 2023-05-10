Українці подякували групі за підтримку.

Американська група Imagine Dragons випустила кліп на пісню Crushed. У ролику вони показали кадри з України, яка зараз протистоїть російській агресії.

Відео було знято на передовій в Україні. Головний герой - маленький хлопчик Саша, який місяцями піддавався обстрілу в своєму місті.

"Історія Саші несамовита, і таких, як він, тисячі, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його сім'я без електрики та інших основних комунальних послуг. Будь ласка, подумайте про те, щоб зробити пожертвування United24 і підняти свій голос в цьому напрямку", - йдеться в описі до відео на YouTube.

Реакція мережі на кліп групи

"Від імені всієї України висловлюю велику подяку за вашу підтримку! Я ніколи не сумнівалася в вас, для мене ви найкраща група!"

"Дякую за підтримку та творчість. Ми - поціновувачі вашої музики"

"Дякую, друзі, за пісню. Нехай кожен відчує її серцем і нехай мир прийде в кожне серце, кожен дім і вічно буде царювати як на небі, так і на землі"

"Безмежна вдячність за розголос, за те, що не мовчите про горе, яке спіткало Україну. Слава Україні"

Раніше УНІАН повідомляв, що учасники групи є послами United24. Вони відкрито засуджують злочинний режим Кремля і закликають мир донатити на українську армію.

Вас також можуть зацікавити новини: