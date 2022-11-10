Нова пісня знаменитості дуже зворушила слухачів.

Українська співачка MamaRika і музикант YAKTAK випустили спільну пісню українською мовою "Лелека". Вона про всіх біженців, які вимушено залишили свої рідні домівки.

"Зараз ми - українці, живемо одним життям на всіх, але водночас кожен з нас має свою особисту історію, яка сповнена тривог, болю і надій... Саме тому "Лелека" – пісня, яка повинна підтримати і надихнути, допомогти пережити цю довгу зиму", - коментує свою творчість MamaRika.

Вона додала, що народ України зараз титанічними зусиллями бореться за своє право на існування, свободу, життя. Музика, на жаль, теж не виняток.

Реакція мережі на пісню "Лелека"

"З Україною в серці"

"Боже, як це зворушливо"

"Дуже душевна пісня, в саме серце"

"Як завжди неймовірно чуттєво"

"Прекрасний дует. Заспівали проникливо, щиро, мелодійно"

Нагадаємо, раніше автор народного хіта "Байрактар" випустив новий потужний кліп.

Вас також можуть зацікавити новини: