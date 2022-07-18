Це комічна пісня з присмаком сатири та сарказму.

Молода українська співачка Маша Кондратенко, яка підкорила меломанів піснею "Чекаю на тебе", випустила новий хіт "Ванька-встанька". Нову пісню вона присвятила російським окупантам, які вторглися у незалежну та вільну Україну.

""Ванька-встанька" - комічна пісня з присмаком сатири та сарказму, яка була написана мною для підняття бойового духу наших солдатів і українців! Ванька-встанька - назва традиційної російської іграшки, що в контексті пісні характеризує окупанта, найкраща доля для якого на українській землі - знайти чорний пакет для себе, доки його не вручили йому наші козаки з ЗСУ", - коментує свою творчість Кондратенко.

Вона додала, що зараз кожен з нас бореться на своєму фронті, її фронт - музичний, і на ньому вона буде стояти за рідну країну до кінця.

"Підніматиму дух, проживатиму біль, тішитимусь успіхам та плакатиму в унісон з усім народом, але все це - з безкінечною вірою у нашу перемогу", - додала співачка.

Нагадаємо, які світові зірки підтримали Україну на своїх концертах.

Вас також можуть зацікавити новини: