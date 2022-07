Артисти, чиї імена знають мільйони, користуються своєю популярністю, щоб нагадувати світу про те, що відбувається в нашій країні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну нашу країну підтримали чимало артистів кіно, театру, музики та інших сфер. Сьогодні, на п'ятому місяці повномасштабної війни, зірки не забувають про те, що від рук рашистів гине мирне населення. Хто і як висловлює свою солідарність з українським народом - дивіться в матеріалі УНІАН.

The Rolling Stones і Guns N'Roses

На своєму концерті в Лондоні артисти висловили свою солідарність з українцями, показавши прапор нашої країни під час виконання пісні "Gimme Shelter". Також фанатам усього світу артисти продемонстрували факти звірств російських окупантів - кадри обстрілів і руйнувань мирних районів різних міст.

Scorpions

Ще в березні 2022 року вони змінили слова культової пісні "Winds of Change": замість першого рядка пісні "I follow the Moskva down to Gorky Park" ("Я йду по берегу Москви-ріки до парку Горького") тепер співається "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("Послухай моє серце, воно говорить "Україна").

Зараз, під час виконання цієї композиції на концертах, артисти піднімають прапор України. Наприклад, так вони підтримали нашу країну 9 липня на виступі в Ізраїлі.

Imagine Dragons

Легендарні "дракони" також висловили солідарність з українським народом. На концерті в Празі соліст Ден Рейнольдс взяв прапор України з рук харків'янки і підняв його на сцені.

Coldplay

На концерті у Варшаві вони виконали пісню Святослава Вакарчука "Обійми", яка стала символом сили, стійкості та єдності українського народу.

Біллі Айліш

Американська співачка на своєму концерті розгорнула прапор України і поцілувала його, а потім виконала пісню "Happier Than Ever".

