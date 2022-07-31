За словами артиста, війна в Україні - це абсурд.

Британський музикант Стінг 30 липня дав концерт у Варшаві, під час якого сказав кілька слів на підтримку України. Він заявив, що війна в нашій країні - це абсурд.

Так, артист зупинив свій виступ, щоб сказати: "Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда повинна бути почута. Ми не можемо програти цю битву".

Він додав, що демократія може бути неефективною, вона може провокувати безлад і розчарування. Але, за його словами, за неї все ж потрібно боротися.

Стінг зазначив, що зараз президент РФ Володимир Путін бреше своїй нації, всьому світу і, в першу чергу, самому собі. Тому з цим потрібно боротися.

"Демократія піддалася нападу, вона атакована в кожній країні світу. Якщо ми не будемо захищати її, ми втратимо її назавжди. Демократія - це іноді безлад. Демократія - це розчарування. Демократія буває неефективною. Потребує постійної уваги. Але за неї все ж варто боротися", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Стінг і його дружина перерахували фінансову допомогу Україні.

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