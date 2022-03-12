Також сім'я музиканта відправила для українців гуманітарну допомогу.

Відомий британський співак Стінг разом з дружиною Труді Стайлер перерахували фінансову допомогу благодійному фонду Help Ukraine.

Про це співорганізатор фонду Андрій Ставніцер повідомив у Facebook.

"Ми отримали щедру фінансову допомогу від Стінга та його дружини на підтримку нашої роботи. Крім того, сім'я Стінга відправляє на наш склад у Польщі велику партію гуманітарної допомоги з Великобританії: ліки, їжу, одяг, теплі ковдри, необхідні для дітей та їхніх мам, які тікають від війни і стали її заручниками", - написав Ставніцер.

Довідка УНІАН. У перші дні війни співзасновник приватного порту ТІС (Одеська обл.) Андрій Ставніцер та засновник Rozetka Владислав Чечоткін разом з іншими підприємцями створили благодійний фонд Help Ukraine. Фонд зосереджений на наданні гуманітарної допомоги українцям, склад фонду розташований поблизу українсько-польського кордону.

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