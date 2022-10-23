Українці вже встигли оцінити новий трек.

Український артист Олег Кензов випустив нову пісню про головнокомандувача Збройними силами України Залужного.

Співак зазначив, що ця пісня дуже сподобалася його доньці, тому відгукнеться в серцях і всіх українців, а особисто він у захваті від генерала Залужного, який щодня рятує Україну від російських окупантів.

"Валєра Залужний - такий крутий, такий потужний. Валєра Залужний – наш самий кращий, самий мужній... Головнокомандувач Збройних сил. Орду стирає ущент і в пил. Орду стирає, неначе гума, ще трохи - і запалає Дума! Валєра дивує, Валєра керує, Валєра Залужний країну рятує. Палає, горить, вибухає метал. Валєра Залужний - це наш генерал", - йдеться в тексті.

Разом з Кензовим цю пісню виконує дівчина Даша. Кензов в пісні читає реп, а вона співає в приспіві.

Реакція мережі на пісню "Валєра"

"Гідна пісня. А Залужний шикарний"

"Пісня красива. Сподіваюся, стане популярною не тільки в нашій країні"

"Залужний гідний поваги"

"Залужний каламутить двіж, він - мій фаворит"

"Це просто хіт"

Нагадаємо, раніше Kalush Orchestra і культова група The Rasmus випустили потужний хіт про війну в Україні.

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