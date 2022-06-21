Раніше Європейська мовна спілка відмовила Україні у проведенні Євробачення-2023 після аналізу ситуації з безпекою станом на червень 2022 року.

Сьогодні, 21 червня, у столиці Нідерландів відбувся благодійний телемарафон на підтримку України Embrace Ukraine — #StrivingTogether. Учасниками заходу стали зірки найпопулярнішого пісенного конкурсу Європи, а також політичні лідери, громадські активісти та діячі культури. Цією благодійною подією учасники вчергове нагадують про наміри та готовність України стати частиною ЄС та демонструють незламність українського духу перед обличчям ворога.

Група Kalush Orchestra відкрила концерт своєю піснею Stefania. Виступ завершився закликом Олега Псюка щодо проведення наступного Євробачення в Україні.

"Обійми Україну! Євробачення в Україні!", - заявив співак.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка заявила 17 червня, що конкурс Євробачення в 2023 році неможливо провести в Україні, тому їхні представники звернулися до Великої Британії, адже вони посіли друге місце цьогоріч.

BBC веде переговори з Європейським мовним союзом про проведення заходу. Цей крок був би розривом традиції проводити захід наступного року у країні переможця.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що Україна не погоджується з характером ухвалення рішення ЄМС щодо неможливості проведення Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у країні.

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