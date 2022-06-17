Україна не згодна з рішенням Європейської мовної спілки про неможливість проведення Євробачення в Україні, наголосив Ткаченко

Україна не згодна з рішенням Європейської мовної спілки про неможливість проведення пісенного конкурсу Євробачення-2023 в Україні.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів, та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення - 2022 та виконали нині всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", - наголосив Ткаченко.

За словами міністра, проведення Євробачення - 2023 в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз.

"Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці", - заявив Ткаченко.

У цьому зв'язку українська сторона вимагає додаткових перемовин щодо проведення Євробачення – 2023 в Україні, додав урядовець.

Довідка УНІАН. Український гурт Kalush Orchestrа з піснею Stefania виграв пісенний конкурс Євробачення-2022, який відбувся в італійському Турині. Таким чином, наступний конкурс, згідно з правилами, мав відбутися в Україні.

Україна отримала спеціальний опитувальник з питаннями, які потрібно врегулювати для організації Євробачення-2023.

Уряд вже утворив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні цього пісенного конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в ЄМС заявили, що Україна не зможе прийняти Євробачення у 2023 році, зокрема, ситуація з війною Росії проти України унеможливлює виконати усі вимоги для належного проведення конкурсу в Україні.

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