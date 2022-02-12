Cloudless невдоволені виступом.

Гурт Cloudless через технічні проблеми під час виступу ще раз виступить на сцені нацвідбору Євробачення 2022.

Як повідомили музиканти у коментарі ведучому Тимуру Мірошниченку, під час виконання пісні "All be alright" сталися проблеми зі звуком.

Члени журі дали музикантам ще один шанс – вони вийдуть на сцену після усіх 7 конкурсантів.

Це вже друга спроба гурту на нацвідборі.

Новина доповнюється…

Євробачення 2022: нацвідбір конкурсу

Сьогодні, 12 лютого, у Києві проходить фінал нацвідбору на Євробачення від України.

У пісенному конкурсі в суботу участь візьмуть 8 учасників - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Напередодні фіналу за порушення правил конкурсу був дискваліфікований LAUD. Виявилося, що свою пісню він записав ще у 2018 році й тоді оприлюднив.

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