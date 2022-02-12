У журі конкурсу цього року запросили Тіну Кароль, Джамалу та Ярослава Ладигіна.

Сьогодні, 12 лютого, у Києві проходить фінал нацвідбору на Євробачення від України.

У пісенному конкурсі в суботу участь візьмуть 8 учасників - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Напередодні фіналу за порушення правил конкурсу був дискваліфікований LAUD. Виявилося, що свою пісню він записав ще у 2018 році й тоді оприлюднив.

Виконавців цьогоріч оцінюватимуть Тіна Кароль, Джамала і Ярослав Ладигін, а ведучими запросили Машу Єфросиніну й Тимура Мірошниченка.

Фінал нацвідбору: онлайн-трансляція

Текстова трансляція нижче:

Новина доповнюється...

ОНОВЛЕНО. 19:45 Капітан СБУ родом з Житомирської області Олександр Барлебен перевтілився у справжнього лірика й виконав романтичну "Hear My Words".

ОНОВЛЕНО 19:33. На сцені пролунав справжній "вусатий" фанк від Our Atlantic. Прославилися завдяки перемозі на конкурсі молодих музикантів "Koza Music Battle" у Тернополі. У конкурсній пісні "Моя любов" музиканти порушили тему аб'юзу в сім'ї.

ОНОВЛЕНО 19:17 Білоруський співак Михайло Сосунов презентував свою пісню "Demons". Він уже брав участь у нацвідборах на "Євробачення" від Білорусі в 2016 і 2019 роках.

ОНОВЛЕНО. 18:55 Гурт Cloudless відкрив фінал піснею "All be alright". Це вже друга спроба хлопців стати учасниками від України на "Євробачення".

ОНОВЛЕНО. 18:40 Вже відбулося представлення усіх учасників шоу та членів журі. Традиційно, фінал відкрив минулорічний представник України на Євробаченні – цього разу гурт Go_A.

ОНОВЛЕНО. 18:30 Шоумен і телеведучий Сергій Притула вже встиг побувати за кулісами суботнього шоу і зустрівся з Машею Єфросиніною. До слова, попередні роки Притула сам вів нацвідбір, проте цього року від участі відмовився.

Переможець цьогорічного відбору представлятиме Україну в Турині (Італія). У 2022 році організатори міжнародного конкурсу оновили правила – замість двох півфіналів та одного фіналу буде тільки фінал.

Вас також можуть зацікавити новини: