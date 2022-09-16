Співачка зворушила новим альбомом.

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила перший україномовний альбом "Сенси", до якого увійшли пісні, що вже полюбилися слухачам, і нові хіти.

Так, шанувальники зірки вже можуть послухати її нові пісні - "Охололо", "У твоєї душі", "Сенси", "Ні пуху", "Шанси", а також кавер на пісню Скрябіна "Люди як кораблі". Крім того, до цього альбому увійшла пісня "Разноцветная", яку раніше Дорофєєва переклала українською.

Цікаво, що на обкладинці альбому маленька Надя. Співачка зізналася, що в дитинстві вона була наївною і беззахисною. З роками все змінилося, але найголовніші сенси вона забрала з собою в дорослий світ.

"Дивлюся на цю маленьку дівчинку і згадую, як вона була наївна, відкрита, беззахисна. Як щиро любила і відчувала все по-справжньому. Дівчинка виросла, в чомусь змінилася, але найголовніші сенси забрала з собою в дорослий світ. Сподіваюся, ви теж знайдете в цих піснях своє, важливе", - прокоментувала новий альбом співачка.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва розчулила україномовною піснею "Крапають".

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