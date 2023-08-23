Ця пісня про сильних і незалежних людей.

Українська співачка Злата Огнєвіч і відомий гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" запрем'єрили спільну пісню "Народжені вільними". Це їхня дебютна дуетна робота.

Прем'єра синглу відбулась до найважливішого свята для кожного українця - Дня Незалежності. Пісня наповнена зворушливістю і глибиною. Вона дає віру в перемогу та надихає рухатись тільки вперед до незалежного майбутнього нашої держави.

"Це пісня про нас: вільних, сильних та непереможних. Вона про тих українців, які ніколи не будуть миритися з несправедливістю і завжди будуть виборювати свою свободу, будуть йти до останнього заради незалежності", - поділилась Злата.

Сергій Танчинець каже, що ця пісня не схожа на усі попередні гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Це щось зовсім інше, але те, у чому поєдналися два голоси - його та Злати.

"А найголовніше – вона має сильний месседж, який ми хочемо донести до кожного українця. "Народжені вільними" – це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей", - каже Танчинець.

Пісня має концептуальний характер та поєднує у собі елементи року та поп-музики. Зйомки відео відбулись в працюючому кам’яному кар’єрі, який є відображенням сили та міці.

Місце для зйомок артисти вибрали неспроста. На таку локацію наштовхнула робота видатного українського письменника Івана Франка "Каменярі":

"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод

Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,

Бо вам призначено скалу сесю розбить".

Саме скелі у вірші Франка були символом несправедливості, які бороли сильні та могутні каменярі. Так і українці зараз – ведуть боротьбу за своє незалежне, вільне майбутнє.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil зворушила дуетом з польським репером.

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