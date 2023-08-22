Трек про українсько-польську дружбу випустили напередодні Дня незалежності України.

Українська співачка та сонграйтерка Jerry Heil заспівала у дуеті з польським репером PRZYŁU. Вони випустили пісню "BRACIA" до Дня Незалежності України. Композиція розповідає про дружбу між українським та польським народами, готовність підставити плече у біді та підтримати всебічно. Адже саме Польща першою прийняла і надала прихисток людям, які залишили домівки через повномасштабне вторгнення. І досі наша країна відчуває потужну підтримку та допомогу, як у гуманітарному плані, так і у військовому.

"Літо 2022. Україна вражає своєю стійкістю світ, а Польща вражає Україну своєю емпатією і підтримкою. Ми українською командою (я, Антон Чілібі, Іван Клименко) зібралися на студії з командою польського репера PRZYLU, щоб написати трек, а написали епічну оду єдності наших народів: про тих, хто виявився справжніми сестрами і братами. Мелодію та текст приспіву створив сам PRZYLU — він виявився неймовірним ліриком та мелодистом. Чуючи його рядки польською, не потрібно перекладу, щоб зрозуміти сенс. В цьому і є сила справжньої музики. Минув рік, пісня визріла, і ми готові випустити її лунати до Дня Незалежності України", – розповідає про ідею виникнення пісні співачка.

Між артистами одразу виникла синергія. Композиція "BRACIA" була написана за годину, а готовий трек з аранжуванням та бек-вокалом був створений протягом того ж дня.

"Нам не потрібно було довго шукати тему для пісні, вона виникла сама собою. Jerry Heil попросила мене написати партію польською, я розповідав їй про що вона. Ми вчили версії один одного рідними мовами. Емоції переповнювали, продюсер створив неймовірну етнічну частину. Я вважаю цей уривок дуже важливим і пам’ятним", — польський репер PRZYŁU про враження від процесу створення пісні.

"Працювати було легко! Мені сподобалася польська мова, якраз в процесі проспівування польських слів, коли PRZYŁU вчив мене правильній вимову для запису. Я зрозуміла, що ця мова дуже мила. А своєю подібністю до української вона ще й заохочує до вивчення", – розповідає про свої враження артистка.

Саме на такі знакові свята, як День Незалежності ми дякуємо усім, хто боровся і продовжує боротись за нашу країну, а також тим, хто стоїть пліч-о-пліч. Цією піснею Jerry Heil та PRZYŁU декларують творчу дружбу між нашими народами та культурний союз України та Польщі. І вкотре доводять, що він є справжнім, щирим та міцним. У історії наших країн є багато спільних подій, і ми разом боремось проти спільного ворога. Тільки об’єднавшись зможемо перемогти.

"Я маю друзів з України. Моя сім’я допомагає українцям влаштуватись на роботу з початку вторгнення. І вони роблять це досі, бо війна триває. Наші брати і сестри все ще страждають. Ми ніколи не маємо про це забути", – розповідає PRZYŁU.

Додамо, що у Jerry Heil вже є успішна колаборація з польським артистом Ochman. Весною вони спільно випустили трек "Bronia", який став саундтреком справжнього і щирого кохання.

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