Співачка розплакалася прямо на сцені.

Українська співачка Настя Каменських виступила на благодійному концерті на підтримку України, на території якої РФ розв'язала повномасштабну війну.

Співачка виконала свою нову пісню англійською мовою "YOU CRYING" і розплакалася прямо на сцені. Майже весь виступ зірка була в сльозах. Її емоції передалися і шанувальникам, які також не змогли стримати сліз.

Пізніше відео з її виступу з'явилося в соціальній мережі TikTok. Користувачі відзначили, що це було дуже чуттєве і проникливе виконання, яке точно нікого не залишило байдужим.

"Я просто хочу повернутися (в Україну, - УНІАН)", - підписала ролик Каменських.

"Ти не просто українська артистка, ти - українська душа", "Плачу разом з тобою", "Ми так плакали в Києві, коли почули, як над нами летить ракета", "Ми все подолаємо", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських крізь сльози розповіла про своє захворювання.

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