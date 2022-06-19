Українська співачка Настя Каменських виступила на благодійному концерті на підтримку України, на території якої РФ розв'язала повномасштабну війну.
Співачка виконала свою нову пісню англійською мовою "YOU CRYING" і розплакалася прямо на сцені. Майже весь виступ зірка була в сльозах. Її емоції передалися і шанувальникам, які також не змогли стримати сліз.
Пізніше відео з її виступу з'явилося в соціальній мережі TikTok. Користувачі відзначили, що це було дуже чуттєве і проникливе виконання, яке точно нікого не залишило байдужим.
"Я просто хочу повернутися (в Україну, - УНІАН)", - підписала ролик Каменських.
"Ти не просто українська артистка, ти - українська душа", "Плачу разом з тобою", "Ми так плакали в Києві, коли почули, як над нами летить ракета", "Ми все подолаємо", - пишуть шанувальники в коментарях.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських крізь сльози розповіла про своє захворювання.