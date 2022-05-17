Співачка зізналася, що страждає від панічних атак.

Українська співачка Настя Каменських розповіла, що у неї поновилися панічні атаки, які почалися ще після того, як вона перехворіла коронавірусом.

За словами знаменитості, вона погано спить, дуже багато нервує і плаче. Каменських намагається якось себе заспокоювати, але толком нічим не може собі допомогти.

"Я намагаюся знайти баланс, намагаюся знайти, як собі допомогти. Але ніяк я собі не допоможу. У мене дуже поганий сон, я дуже нервую. До мене повернулися панічні атаки, які з'явилися після перенесеної корони. Я дуже багато плачу, хвилююся, переживаю. Піднімаю очі в небо і кажу: "Боже, зупини це, ну не може це бути так довго". Це горе, яке просто живе з тобою", - сказала Каменських у програмі "Зірковий шлях".

Відзначимо, панічна атака - це раптовий, часто безпричинний напад важкої тривоги, супроводжуваний болісними відчуттями (наприклад, серцебиття, відчуття задухи, біль у грудях, запаморочення, діарея, нудота). ПА характеризуються швидким наростанням страху і, в більшості випадків, короткочасністю.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських разом з The Black Eyed Peas заспівала антивоєнний гімн світу.

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