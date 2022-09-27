Співачка представила пісню "Додому", написану ще до війни.

Українська співачка Настя Каменських розповіла про свою пісню "Додому", яку написала ще задовго до повномасштабного вторгнення. Але зараз ця пісня знайшла інший сенс.

"Ми переживаємо часи, коли всі раніше сказані слова набувають нових значень. Так сталося і з піснею "Додому". Я випустила її задовго до початку повномасштабної війни, і тоді навіть уявити не могла, що слова "Я тобі несу всю свою любов, я тобі скажу: "Повертайся знову"" вже через рік будуть звучати з вуст українських жінок, які через біль і відчай будуть переживати розлуку з найдорожчими. Які вимушено покинули свої будинки і ті, які вже ніколи не зможуть повернутися назад, тому що їхнього будинку вже немає", - написала Каменських.

Вона додала, що тепер ці слова вже не про почуття, які окрилюють, а про біль і надію побачитися знову, хоча б на мить.

"Кажуть, що музика лікує, і я буду щаслива, якщо ця пісня для когось стане саме такою", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше мережу розірвав довгоочікуваний трек Sam Smith - Unholy.

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