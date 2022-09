Сем Сміт презентував новий трек, який підкорив слухачів ще до виходу.

Британський автор-виконавець Sam Smith випустив довгоочікуваний трек Unholy. У соціальній мережі TikTok пісня стала популярною ще до виходу, а зараз користувачі ще активніше почали знімати під неї відео.

"Мама не знає, що татові стає жарко. У стриптиз-клубі роблять щось нечестиве", - співає Сем Сміт.

Саме ці слова, накладені на музику, стали популярними в соцмережах. Так, слухачі довго чекали на прем'єру пісні Unholy. І ось це сталося. 23 вересня 2022 року виконавець представив lyrics-відео.

Зазначимо, Сем Сміт - артист, який отримав безліч престижних музичних нагород.

У грудні 2013 року Сміт був номінований на премії 2014 BRIT Critics' Choice Award і на BBC'S Sound of 2014, обидві з яких він виграв. У 2015 році на 57-й церемонії "Греммі" здобув перемогу в чотирьох номінаціях: "Запис року", "Пісня року", "Найкращий новий виконавець" і "Найкращий вокальний поп-альбом". Лауреат премії "Золотий глобус" і "Оскар" (2016).

Сміт випустив свій дебютний студійний альбом In The Lonely Hour 26 травня 2014 року. У 2013 і 2014 роках тричі очолював хіт-парад Великої Британії з синглами La La La (Naughty Boy за участю Sam Smith), кліп якого має понад 1 мільярд переглядів на YouTube, Money on My Mind і Stay with Me.

30 жовтня 2020 року Сем Сміт випустив третій студійний альбом під назвою Love Goes.

