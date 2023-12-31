Цей хіт виконують молоді артисти YAKTAK і KOLA.

Culture Awards 2023 визначив беззаперечний хіт цього року. Як повідомляється на сторінці премії в Instagram, найкращою піснею стала "Порічка", яку в дуеті виконують молоді артисти YAKTAK і KOLA.

"Порічка" - це дійсно хіт 2023 року. Ця пісня звучала буквально з кожної праски, а слова настільки легко запам'ятовуються, що українці відразу ж їх вивчили і кожен раз підспівували.

До слова, "Порічка" набрала понад 42 мільйони прослуховувань на YouTube Music і понад 6 мільйонів на Spotify.

"Можемо сміливо заявити, що YAKTAK – найпопулярніший український артист, який дебютував за останні два роки. Співак тільки досяг повноліття, а вже катається по таких турах, що деякі українські артисти з десятирічним досвідом можуть позаздрити. І ось навесні цього року він зробив колаборацію з KOLA, чия історія становлення на українській сцені, до речі, відрізняється кардинально від моментальної популярності YAKTAK. Незважаючи на це, артистам вдалося створити органічний хіт, за який не соромно", - йдеться в повідомленні премії.

Нагадаємо, раніше Гарік Кричевський переклав українською свій хіт "Кияночка".

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