Свою кандидатуру представив Ізраїль.

Стало відомо, яка країна першою висунула свого кандидата на Євробачення 2023. Так, 21-річна співачка Ноа Кірел представить на відомому пісенному конкурсі в наступному році Ізраїль.

На сторінці ізраїльського відбору зазначено, що журі обрали співачку серед майже 80-ти інших кандидатів.

Примітно, що за кілька днів до відбору вона відмовилася брати участь, потім змінила своє рішення. Судді обрали її кандидатуру за 1,5 години більшістю голосів.

"Для нас отримання звістки стало великим сюрпризом. Ми раді і вдячні за вибір Ноа. Пишаємося можливістю з честю представити Ізраїль", - відзначили представники юної виконавиці.

Повідомляється, що у себе на батьківщині Кірел досить відома. Попри відносно юний вік, в 2021 році вона вже отримала звання найпопулярнішої співачки в Ізраїлі, в тому ж році відкрила Міжнародний конкурс "Міс Всесвіт".

Нагадаємо, Великобританія просить EBU дати Україні можливість прийняти Євробачення-2023. Раніше мовник заявив, що через неможливість гарантування безпеки право проведення пісенного конкурсу переходить до країни, що посіла друге місце.

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