Раніше мовник заявив, що через неможливість гарантування безпеки, право проведення пісенного конкурсу переходить до країни, що посіла друге місце.

У 2022 році на Євробаченні здобула перемогу українська група Kalush Orchestra. Попри те, що, згідно з правилами, приймати наступний пісенний конкурс повинна Україна, це право передали Великобританії.

Пов'язано це з тим, що мирні міста України перебувають під постійними обстрілами з боку Росії, тому неможливо гарантувати безпеку учасникам і глядачам.

Наразі уряд Великої Британії звернувся до Європейської мовної спілки з проханням ще раз розглянути Україну як місце для проведення "Євробачення-2023". Про це повідомляється на офіційному сайті британського прем'єра.

Нагадаємо, раніше Європейський мовний союз відмовив Україні в проведенні Євробачення-2023 після аналізу ситуації з безпекою станом на Червень 2022 року. Після цього на концерті в Амстердамі Kalush закликав провести Євробачення-2023 в Україні.

УНІАН також писав, що Британський артист Роббі Вільямс заявив про бажання виступити на Євробаченні в Україні.

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