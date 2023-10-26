Співачка Тіна Кароль презентувала нову пісню "Не святі", головний посил якої - кохання, яке спокушає та отруює одночасно. Прем’єра пісні відбулася сьогодні, 26 жовтня.
Шанувальники оцінили творчість артистки та зазначили, що в кожній ноті відчувається любов та ніжність.
У коментарях вони написали:
- "Чарівно. Як приємно слухати вокал Тіни"
- "Тіна та її пісні - як завжди, магія"
- "Мед для вух. Музика, яка завжди лікує"
- "Прекрасна пісня"
- "Голос Тіни - це фатальна спокуса"
Тина Кароль - "Не святі" - текст пісні
Не хочу я вірити
Що може невірний ти
У цілому Всесвіті
Тепер на самоті
Летіли на вогники
Наївні метелики
Щоб у святому зникнути вогні
Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті!
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з–під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх
Знову без дозволу
Зачепиш мою струну
Наша любов
Як темна вода на глибині
Летіли на вогники
Наївні метелики
Щоб у святому зникнути вогні
Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті!
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх
Вбивай мене ніжно
Солодка отрута
Ти наче отрута –
Фатальна спокуса у житті
Я хочу відчути
Які ми не святі
Вбивай мене ніжно
Земля іде з – під моїх ніг
Я хочу відчути
Твоїх обійм солодкий гріх
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва "разірвала" всіх новим кліпом "На самоті".