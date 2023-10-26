Шанувальники вже встигли оцінити новий трек артистки.

Співачка Тіна Кароль презентувала нову пісню "Не святі", головний посил якої - кохання, яке спокушає та отруює одночасно. Прем’єра пісні відбулася сьогодні, 26 жовтня.

Шанувальники оцінили творчість артистки та зазначили, що в кожній ноті відчувається любов та ніжність.

У коментарях вони написали:

"Чарівно. Як приємно слухати вокал Тіни"

"Тіна та її пісні - як завжди, магія"

"Мед для вух. Музика, яка завжди лікує"

"Прекрасна пісня"

"Голос Тіни - це фатальна спокуса"

Тина Кароль - "Не святі" - текст пісні

Не хочу я вірити

Що може невірний ти

У цілому Всесвіті

Тепер на самоті

Летіли на вогники

Наївні метелики

Щоб у святому зникнути вогні

Ти наче отрута –

Фатальна спокуса у житті!

Я хочу відчути

Які ми не святі

Вбивай мене ніжно

Земля іде з–під моїх ніг

Я хочу відчути

Твоїх обійм солодкий гріх

Знову без дозволу

Зачепиш мою струну

Наша любов

Як темна вода на глибині

Летіли на вогники

Наївні метелики

Щоб у святому зникнути вогні

Ти наче отрута –

Фатальна спокуса у житті!

Я хочу відчути

Які ми не святі

Вбивай мене ніжно

Земля іде з – під моїх ніг

Я хочу відчути

Твоїх обійм солодкий гріх

Вбивай мене ніжно

Солодка отрута

Ти наче отрута –

Фатальна спокуса у житті

Я хочу відчути

Які ми не святі

Вбивай мене ніжно

Земля іде з – під моїх ніг

Я хочу відчути

Твоїх обійм солодкий гріх

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва "разірвала" всіх новим кліпом "На самоті".

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