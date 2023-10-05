Відома співачка і тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва презентувала нову пісню "На самоті" і кліп до неї. Цей трек був написаний Додо у співавторстві з Мішею Кацуріним та Іваном Клименком.
У пісні Надя передала стан внутрішнього смутку, беззахисності, розгубленості і вразливості, що живуть всередині багатьох з нас.
Режисером кліпу став Інді Хаїт. У кадрі - Київ від світанку до вечора, від горизонтів Троєщини до легендарного Київського велотреку. І кохання, яке сяє в темряві.
Найбільше слухачів вразив приспів пісні, який запам'ятовується буквально з першого разу:
"А ми зависали на самоті
Проблеми всі пускали на самотік
Метелики кружляли у животі
Наша любов світила у темряві".
Як відреагували шанувальники
- "Поп-принцеса української музичної індустрії"
- "Кліп просто вау. Обожнюю цю пісню"
- "Ось це творіння, дуже круто звучить"
- "Прекрасно"
- "Шедеврально. Дякую за якісну і головне українську пісню"
Нагадаємо, раніше Трінчер влаштувала спекотні танці у новому кліпі "Очі".