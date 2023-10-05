Слухачі прийшли в захват від нового треку про кохання.

Відома співачка і тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва презентувала нову пісню "На самоті" і кліп до неї. Цей трек був написаний Додо у співавторстві з Мішею Кацуріним та Іваном Клименком.

У пісні Надя передала стан внутрішнього смутку, беззахисності, розгубленості і вразливості, що живуть всередині багатьох з нас.

Режисером кліпу став Інді Хаїт. У кадрі - Київ від світанку до вечора, від горизонтів Троєщини до легендарного Київського велотреку. І кохання, яке сяє в темряві.

Найбільше слухачів вразив приспів пісні, який запам'ятовується буквально з першого разу:

"А ми зависали на самоті

Проблеми всі пускали на самотік

Метелики кружляли у животі

Наша любов світила у темряві".

Як відреагували шанувальники

"Поп-принцеса української музичної індустрії"

"Кліп просто вау. Обожнюю цю пісню"

"Ось це творіння, дуже круто звучить"

"Прекрасно"

"Шедеврально. Дякую за якісну і головне українську пісню"

Нагадаємо, раніше Трінчер влаштувала спекотні танці у новому кліпі "Очі".

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