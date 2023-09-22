Фани були приємно вражені.

Співачка Настя Каменських запрем'єрила нову пісню. Її вона записала з артисткою SWOIIA, яка раніше була відома як Ассоль (вона прославилася багато років тому, коли була маленькою дівчинкою та співала пісню про маму).

Нині ж співачки записали трек "Сяйво". Каменських пояснила, що цією піснею вони хотіли нагадати про віру в найкраще майбутнє.

"Ми усі знаємо, що найтемніші часи настають перед світанком. У цей момент, коли світло пробивається через ніч, наша віра в краще завжди найсильніша. Зараз українці мріють про світанок без тривог та небезпеки. В кожному з нас є внутрішнє сяйво, і коли більше, ніж сорок мільйонів сердець об’єднують цю світлову силу, вона стає неймовірно потужною, здатною принести в життя кожного світло та добрі події. Сяйво - пісня яка створена для того, щоб нагадати про світанок у житті кожного із нас!" - розповіла співачка.

У кліпі на нову пісні артистки приміряли розкішні образи. Каменських співала у чорній та сріблястій сукнях, а SWOIIA обрала білосніжний "лук".

"Сяйво! Кожен день, кожен крок, кожен подих я збережу. Світу всьому розкажу. Ми зіткані сяйвом! Кожен погляд і кожні очі, і лагідний сміх, бачу сяйво в нас усіх", - йдеться у новій пісні.

Каменських та SWOIIA "Сяйво" - кліп

Реакція мережі

У коментарях фани пишуть:

"Ого! Це ж Ассоль? Круто!"

"Дуже талановито та чуттєво. Важко описати словами наскільки круто. Височезний рівень!"

"Надихаюча пісня. Дякую що підтримуєте Україну і українців в цей час".

Нагадаємо, раніше Каменських запрем'єрила міні-альбом з перекладеними хітами.

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