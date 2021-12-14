Загалом будуть переможці у 16 номінаціях / фото pixabay.com

14 грудня стало відомо, хто з українських артистів буде боротися за премію YUNA-2022. На нагороди претендують роботи виконавців, випущених в період з 1 листопада 2020 року по 31 жовтня 2021 року.

Номінанти премії YUNA-2022:

Найкращий виконавець

  • DANTES
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Wellboy
  • Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

  • alyona alyona
  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • NK
  • Тіна Король

Найкраща поп-група

  • KALUSH
  • KAZKA
  • LATEXFAUNA
  • TVORCHI
  • КОРУПЦІЯ

Найкраща рок-група

  • The HARDKISS
  • БЕZ Обмежень
  • Бумбокс
  • Океан Ельзи
  • СКАЙ

Найкраща пісня

  • SHUM – Go_A
  • Гуси - Wellboy
  • Зорі - KALUSH
  • М'ята - KAZKA
  • Рандеву - Артем Пивоваров

Найкраща пісня іноземною мовою

  • Bestseller - MAX BARSKIH і Zivert
  • Falling – TVORCHI
  • gorit – DOROFEEVA
  • Запалювати / JOMO - MONATIK
  • Червоне вино - NK

Найкращий альбом

  • Hotin – KALUSH
  • KOLIR – ONUKA
  • ROAD – TVORCHI
  • Жива і не залізна - The HARDKISS
  • Червоне вино - NK

Найкращий відеокліп

  • Bestseller - MAX BARSKIH і Zivert
  • SHUM – Go_A
  • Вишні - Wellboy
  • Гуси - Wellboy
  • Запалювати / JOMO - MONATIK
  • Рандеву - Артем Пивоваров

Найкращий дует / колаборація

  • Bestseller - MAX BARSKIH і Zivert
  • Любила - Саша Чемеров і Бумбокс
  • Місто весни - Океан Ельзи і Один в каное
  • Поруч - KAZKA і Алексєєв
  • Чому - Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Алексєєв

Відкриття року

  • DOROFEEVA
  • MOLFAR
  • Skofka
  • Wellboy
  • Лілу45

Найкраще концертне шоу

  • DOROFEEVA – Dofamin
  • MAX BARSKIH – Bestseller
  • MONATIK – Made With Love and Rhythm
  • TVORCHI – ROAD
  • Артем Пивоваров – Стихійна акустика

Найкращий електронний хіт

  • Crush – TVORCHI
  • Falling – TVORCHI
  • GUMA – ONUKA
  • SHUM – Go_A
  • Лицем до лиця - TVORCHI

Найкращий хіп-хоп хіт

  • KAVA – MamaRika
  • Весну - ТНМК
  • Додому - KALUSH і Skofka
  • Зорі - KALUSH
  • Таксі - KALUSH і Христина Соловій

Найкращий естрадний хіт

  • Ваша мати - СолоХа
  • Діаманти - Олег Винник та Еліна Іващенко
  • Зимня казка – DZIDZIO
  • На щастя - Олег Винник, ВТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов
  • Не стримуй погляд - Ірина Білик

Інший формат

  • DAKOOKA 
  • Green Grey
  • LAYAH
  • SINOPTIK
  • Курган & Агрегат

Найкраща пісня до фільму

  • На щастя - Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов ("Скажене весілля 3")
  • По-ла-ла - Dakh Daughters і Софія Байбакова ("Віктор Робот")
  • Сини України - Марина Маковій ("Мати Апостолів")
  • Того дня - Злата Огнєвіч ("Пульс")
  • Хочу ще - СКАЙ ("Все буде OK")

Відзначимо, на перемогу в категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкращий виконавець", "Найкраща поп-група" і "Найкраща рок-група" можуть бути номіновані тільки ті артисти, які протягом цього періоду випустили мінімум дві нові пісні.

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