Оргкомітет визначить хто поїде на Євробачення у Турин замість Аліни Паш, яка зняла свою кандидатуру.

Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2022 в Турині, стане відомо після засідання оргкомітету.

Про це "Суспільному" повідомив представник оргкомітету конкурсу Дмитро Хоркін. Він також розповів деталі розмови з Аліною Паш, яка заявила, що не буде представляти Україну на конкурсі.

За його словами, після того, як було отримано відповідь від ДПСУ про фальшиву довідку, у більшості членів оргкомітету виникло бажання припинити участь Аліни Паш у відборі на Євробачення.

"Її аргументи і спілкування з нею не переконало членів оргкомітету", - зазначив Хоркін.

Він також зауважив, що пост Аліни в мережі про зняття кандидатури з'явився ще під час обговорень.

"Я запитав як головуючий на цьому засіданні Аліну, чи означає це те, що вона напише заяву? На що отримав від неї відповідь "Ні", вона ще буде зважувати це питання. Вона відповіла: "Я не стільки хочу порвати із конкурсом, як хочу порвати із цим брудом", - розповів подробиці Хоркін.

За його словами, для НСТУ зараз головне, щоб Україна була представлена на Євробаченні, а питання про неучасть вже не на часі.

"Якби ми про це заявили раніше, але ми вже беремо участь. Бажано, щоб ми все ж таки відправили представника чи представницю, чи гурт", - наголосив він.

Хоркін зазначив, що Україна має дочекатись результатів засідання оргкомітету, де буде визначене питання про те, хто поїде на конкурс. Він пояснив, що за практикою обирається хтось із фіналістів вже проведеного конкурсу.

"Другий, третій номер. Будемо думати, як виходити з ситуації, до якої ми потрапили через не дуже доброчесну поведінку виконавиці та її представника", - додав він.

Між тим, згідно свіжої інформації, оргкомітет вирішив звернутися до гурту "Kalush Orchestra" з пропозицією представляти Україну на Євробачення-2022 у Турині.

"Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому Суспільне пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на Євробаченні-2022, керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору", - йдеться в повідомленні Суспільного.

Нагадаємо, гурт "Kalush Orchestra" посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

Скандал з Аліною Паш після перемоги в нацвідборі на Євробачення-2022

Alina Pash 12 лютого перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення-2022. Одразу після оголошення результатів почав розгоратися скандал. Зокрема, фаворити глядачів Kalush Orchestra запідозрили організаторів у нечесному підрахунку голосів.

Пізніше стало ще гарячіше: у мережі нагадали, що Аліна Паш внесена до бази "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму в 2015 році. Тому артистка попросила своїх представників надати "Суспільному" довідку про законність відвідування півострова. 15 лютого в Держприкордонній службі України заявили, що не видавали співачці цей документ, тобто він фейковий. Крім того, Паш ще раз сама запросила довідку у прикордонників.

Нагадаємо, серед умов участі в нацвідборі Євробачення 2022 прописано, що учасник не повинен відвідувати тимчасово окуповані території з порушенням українського законодавства.

Організатори заявили, що готові дискваліфікувати переможницю національного відбору на Євробачення 2022 Аліну Паш, якщо підтвердиться, що вона відвідувала окупований Крим не з української сторони.

Також "Суспільне" заявляло, що Україні може загрожувати дискваліфікація з конкурсу. Причина - в скандалі, де можуть побачити заполітизованість.

16 лютого стало відомо, що прикордонники не можуть надати довідку Аліні Паш щодо поїздки в Крим, бо вже минув 5-річний термін, коли видається такий документ.

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