У фінал пройшли вісім артистів.

24 січня Суспільне оголосило фіналістів національного відбору на масштабний пісенний конкурс Євробачення-2022. Всього було 284 заявки від артистів, але в лонг-лист потрапили тільки вісім кандидатів.

"Ми вибрали дуже збалансований склад: як з точки зору музики, так і з потенціалу виконавців до телевізійного шоу. Буде що подивитися, і буде що послухати", - сказав член правління Суспільного Ярослав Лодигін.

Продюсер Олексій Гончаренко зазначив, що вісімка фіналістів дуже потужна. Всі учасники мають сценічний досвід і професійні кліпи.

"Щонайменше, троє-четверо - це вже молоді зірки, яких знає і любить країна. А те, що це не якісь великі зірки, мені здається, навіть добре, тому що і це як місія відбіркового конкурсу, який зробив зірками і Alyosha, і Go_A", - додав Гончаренко.

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Alina Pash "Тіні забутих предків" Cloudless "All be alright" Kalush Orchestra "Stefania" Laud "Head Under Water" Michael Soul "Demons" Our Atlantic "Моя Любов" Roxolana "GIRLZZZZ" Wellboy "Nozzy Bossy"

Зазначимо, фінал національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00. А сам конкурс пройде в Турині. Два півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня.

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