24 січня Суспільне оголосило фіналістів національного відбору на масштабний пісенний конкурс Євробачення-2022. Всього було 284 заявки від артистів, але в лонг-лист потрапили тільки вісім кандидатів.
"Ми вибрали дуже збалансований склад: як з точки зору музики, так і з потенціалу виконавців до телевізійного шоу. Буде що подивитися, і буде що послухати", - сказав член правління Суспільного Ярослав Лодигін.
Продюсер Олексій Гончаренко зазначив, що вісімка фіналістів дуже потужна. Всі учасники мають сценічний досвід і професійні кліпи.
"Щонайменше, троє-четверо - це вже молоді зірки, яких знає і любить країна. А те, що це не якісь великі зірки, мені здається, навіть добре, тому що і це як місія відбіркового конкурсу, який зробив зірками і Alyosha, і Go_A", - додав Гончаренко.
Читайте такожАліна Паш отримала європейську музичну премію MME Awards 2022Хто пройшов у фінал Нацвідбору:
- Alina Pash "Тіні забутих предків"
- Cloudless "All be alright"
- Kalush Orchestra "Stefania"
- Laud "Head Under Water"
- Michael Soul "Demons"
- Our Atlantic "Моя Любов"
- Roxolana "GIRLZZZZ"
- Wellboy "Nozzy Bossy"
Зазначимо, фінал національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00. А сам конкурс пройде в Турині. Два півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня.