УНІАН зібрав добірку військових пісень, здатних підтримати бойовий дух.

Сьогодні, 24 лютого, рівно місяць з дня агресивного вторгнення Росії в незалежну Україну. Цілий місяць жителі нашої країни відчувають страх за себе, свої сім'ї, своїх дітей.

Окупанти безжально знищують прекрасні міста нашої великої країни і вбивають мирне населення. У такий складний для всієї України час на допомогу приходить музика, яка здатна проникнути в саме серце кожного українця.

Так, у воєнний час в Україні артисти підтримують своїх співгромадян і випускають пісні, в яких нагадують, що перемога обов'язково буде за нами.

"Я - Україна"

Настя Каменських випустила кліп на нову пісню "Я - Україна", в якому показала кадри з війни. Співачка співає про те, що українці - це сильний народ, здатний подолати абсолютно все, в тому числі і нестерпний біль. За її словами, в серці кожного українця живе свобода, тому ми зможемо все подолати і мир настане.

"Буде весна"

Макс Барських, який заборонив використання своєї музики в Росії, випустив несамовитий кліп на пісню "Буде весна". Зазначимо, це перша україномовна пісня Макса.

"Сьогодні ми всі - Україна! Ми клітини одного організму, саме тому кожна втрата б'є прямо в серце, кожна перемога дозволяє перевести подих... Я вірю, ми непереможні, і дякую кожному солдату - ви безстрашні воїни, ви наша надія", - сказав Барських.

"Дорога Воїна"

Марія Яремчук вперше за чотири роки написала пісню, присвячену Україні та воїнам, які захищають нашу країну від російських окупантів.

"Зараз як ніколи відчутно, що країна – це теж живий організм. І маючи таку складну історію, такий тернистий шлях, Україна, замість стати на коліна, завжди вибирала йти дорогою воїна. Наша мова, культура, традиції – як живий щит", - сказала Яремчук.

"Не зволікай"

Співак MELOVIN у новій пісні "Не зволікай" нагадує всім, що за правду і свободу українцям крила не зламати. Також він закликав не залишати в такий важкий час своїх рідних і близьких, адже зараз єдність важлива, як ніколи.

From U to Z

MONATIK написав вірш на підтримку Україні і наклав музику на слова. Вийшло дуже зворушливо, а головне, цей кліп потрапляє в саме серце.

"Ми жили добре. Жити будемо ще краще. Я щиро вірю, що це побачу. І навіть якщо у мене залишився тільки день. Знай, що попереду все життя в таких, як я", - каже артист, додавши, щоб окупанти йшли геть з нашої землі.

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