Це його перший реліз від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Український співак Pianoбой (Дмитро Шуров) представив кліп на пісню "Триматись своїх".

Його було знято у порожньому терміналі аеропорту Бориспіль.

Співак розповів, що написав цю пісню ще минулого року, але вона виявилась пророчою.

"Відчуваю, що зараз кожна частинка енергетики є важливою і точно знаю, що наші барабани, гітари, піаніно та голоси теж ефективно працюють на перемогу. Хор, який ви чуєте у пісні, записали навесні у Львові біженці з усієї країни. Соло на гітарі записав 20 лютого, напередодні війни, наш гітарист Сергій Гризлов, який зараз воює на сході України. Решта з Pianoбой - я та Гріша Олійник - майже нон-стоп подорожуємо з концертами для військових, медиків та з благодійними концертами в Україні та за її межами", - розповів Шуров.

На його думку, обраний для зйомок кліпу аеропорт - це енергетично абсолютно сакральне місце.

"Було дещо дико ходити порожніми залами, грати на пустій злітній смузі, бачити ескалатори та багажні доріжки без людей та без валіз. Ми бачили сльози на очах у працівників аеропорту, коли зала відправлення вперше наповнилась людьми, які знімались у фінальній сцені. Вважаю дуже символічною саме цю локацію для кліпу про єднання українців", - відзначив співак.

Раніше повідомлялося, що українській співак Wellboy представив пісню "Ворогів на ножі".

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