Унікальне відео випустили на трек "Замість мене".

Лідер "Димної суміші" Саша Чемеров створив унікальний кліп на позичений у бійців полку "Азов" тепловізор. Відео було знято для нового треку "Замість мене".

Відео є у вільному доступі на платформі YouTube.

На кадрах кліпу постає Львів, який продовжує жити своїм життям. Однак зображення через тепловізор створює напругу, відчуття близької війни.

"Я довго думав над відеорядом. Ми з Гошою Винокуровим, який є ідеологом та монтажером відео, розпочали роботу, але спочатку щось не пішло. Потім Гоша запропонував відео зняти на тепловізор. Ми позичили у "Азова" тепловізор, і разом з моїми новими друзями операторами Анею і Валерою Стратюками просто вийшли у місто і почали знімати. У відеоряді через тепловізор - Львів, який живе своїм життям. Картинка точно передає настрій пісні, дуже кльово, а концепція дає зрозуміти, що ми всі під прицілом, ми всі в небезпеці", - поділився артист у коментарі ТСН.

За словами Чемерова, ніхто раніше не знімав кліп використовуючи лише тепловізор. Робота над відео тривала декілька днів.

Нагадаємо, минулого року "Бумбокс" випустив офіційний реліз пісні "Любила", яку виконав разом з Чемеровим.

Вас також можуть зацікавити новини: