У пісні "Мамо" український солдат, йдучи знову на фронт, обіцяє своїм рідним, що все буде добре.

Українські хіп-хоп гурт ТНМК і рок-гурт Kozak System випустили спільну пісню під назвою "Мамо", присвячену рідним українських військових.

Відео на новий трек опубліковане на YouTube.

Текст пісні "Мамо" написаний від імені українського солдата, який повертається на день додому і, йдучи знову на фронт, обіцяє своїм рідним, що все буде добре.

Текст пісни ТНМК и KOZAK SYSTEM "Мамо"

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, де я буду, краще помовчати

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, на війні, у нас краще помовчати

Налий мені чаю, мам. Я вже поставив чайник

Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома

А пам‘ятаєш, як давним-давно, за цим столом, га?

Мене сварила ти за теорему Піфагора?

А я, як завжди, втикав й ніби за вікно втікав

Очі ховав і удавав, що ніби розумію

Сам, звичайно, думав тільки про дівчат

Гадав собі, що сам вже все знаю. Вже вмію

А тато на балконі теж тоді під ніс бурчав

Й ледацюгою називав мене, авжеж

А сам вночі сидів, збирав наш перший комп

І пролетіла школа, як фанєра над Дніпром

Та знаєш, мам, тепер я вдячний вам

Ви вірили у мене більше, ніж я сам

Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною

Я це тримаю у собі. І над собою

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, де я буду, краще помовчати

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, на війні, у нас краще помовчати

Налий чогось міцніше, мам. Холодно мені

Сьогодні можна, лий. Хоча іще не вечір

Пробач, будь ласка, я тоді звалив

Все на твої тендітні плечі. Хоча вони міцні

І не питай мене, де далі буду я

Краще спитай – чи маю теплі речі? Маю

Чи не голодний? Ні! І я вдягаю шапку навіть навесні

Бо люта холоднеча настає під вечір

А татові ти передай, що його син

Пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле

Де захищаєш від дебіла

Всіх, кого колись любив

Де вся земля почервоніла

Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв

Я знову повернуся, переможцем після бою

Ми там давно не граємось в героїв

Їх, взагалі-то, не існує, в порівнянні із тобою

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, де я буду, краще помовчати

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, на війні, у нас краще помовчати

Краще помовчати

Краще помовчати

Зазначимо, наразі учасники гуртів ТНМК та KOZAK SYSTEM вступили до лав територіальної оборони та займаються волонтерською діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські рок-музиканти Саша Чемеров ("Димна суміш", The Gitas) та Женя Галич (O.Torvald) випустили потужну пісню "Досить" про події в Україні.