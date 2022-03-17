У кліпі на пісню "Досить" використані кадри, присвячені боротьбі України за свободу.

Українські рок-музиканти Саша Чемеров ("Димна суміш", The Gitas) та Женя Галич (O.Torvald) випустили потужну пісню "Досить" про події в Україні.

Відео на пісню вже викладене на YouTube, також її можна послухати на різноманітних стрімінгових сервісах.

У відео на пісню "Досить" використані різні кадри, на яких зафіксовані здобутки ЗСУ та знакові для українського народу моменти у війні, якою російські терористи пішли проти мирної України – вильоти українських літаків та робота артилерії, знищення ворога, кадри з українськими воїнами на передовій та відомими українцями в теробороні, а також виступи керівництва держави та областей, від президента Володимира Зеленського до голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, і протести по всьому світу на підтримку України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Саша Чемеров презентував нову пісню "Кращий з кращих", присвячену трагічним подіям Революції Гідності.

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