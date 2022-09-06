Користувачі мережі вже відреагували на кавер.

Південнокорейський співак Лео розповів, що нічого не знав про Україну до повномасштабного вторгнення. Але після того, як Росія напала на Україну, він активно почав цікавитися нашою країною.

Артист упевнений, що в цій вбивчій війні переможе саме Україна. А щоб підтримати українців, він робить кавери на відомі українські пісні. Цього разу він зворушливо заспівав пісню "Думи", яку виконують Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров.

"Велике спасибі за підтримку. Дійсно, ніякі слова не зможуть передати, як українці тебе люблять і як вдячні за підтримку", "Відмінне виконання", "З великим нетерпінням чекала на нове відео, я так сильно полюбила ваш голос, спасибі за підтримку", "Кожен день ми боремося за нашу свободу, за свободу наших дітей, ми хочемо і заслуговуємо жити в мирі на своїй землі і під своїм прапором. Безмежно вдячні вам, Лео, за підтримку, вона важлива для нас", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, українці знайшли оригінальну заміну "3 вересня" Шуфутинського.

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