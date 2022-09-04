Тепер українці слухатимуть пісню Іво Бобула "Осінь".

Раніше 3 вересня не обходилося без пісні-мему "3 вересня", яку виконує російський співак Михайло Шуфутинський. Але після 24 лютого, коли Росія влаштувала повномасштабну війну в Україні, все змінилося.

Про це повідомляє "Обозреватель".

В TikTok "МУЗВАР" оприлюднили уривок пісні "Осінь", яку виконує український артист Іво Бобул. Користувачі мережі погодилися, що ця пісня набагато краще, і тепер вона буде головним хітом 3 вересня.

"Обожнюю Іво Бобула. Наді мною завжди сміялися, а у нього голос - золото, і пісні з глибоким змістом", "Ми його недооцінювали довгі роки", "Нехай там, що не говорять, але голос у нього прекрасний! І так, це краще ніж "3 вересня"", "Хто б міг подумати, що я в 25 років буду фанатом Іво Бобула", "Слова беруть за душу. Як швидко проходить час і наше життя", - пишуть шанувальники в коментарях.

Крім того, Іво Бобул відомий не тільки завдяки своїй творчості, а й своїми поїздками з 2014 року в зону АТО. Так, разом зі своєю командою він виступав у військових підрозділах, побував у дванадцяти населених пунктах Донецької та Луганської областей, де дав благодійні концерти на підтримку духу українських захисників.

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк виступив на концерті, але не зміг повністю заспівати пісню через сльози, які буквально почали його душити.

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