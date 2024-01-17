Це пісня про шалене кохання, яке здатне все подолати.

Український співак Макс Бородін презентував нову пісню під назвою "Не відпускай". Це трек про шалене кохання, який відгукнеться в серці кожного з вас.

"Не відпускай" - це не просто пісня, а ритм шаленого кохання, що об'єднує двох людей. Трек проливає світло на важливість бути поруч і підтримувати одне одного навіть у найтемніші часи. Адже коли є кохання, вам не потрібен ніхто, тому що ви вдвох здатні на все.

"Кохання - це промінь світла, який неможливо погасити. Він може надихнути, змушує діяти... Це страшна сила", - каже Максим.

Артист зізнається, що пісню "Не відпускай" він написав самостійно, надихнувшись власною історією кохання. Музична відеоробота повністю підсвічує глибокий сенс пісні, переносячи слухачів в камерний світ палкого кохання.

Головний меседж роботи - кожна жінка заслуговує справжнього кохання і бути коханою.

До слова, раніше Макс Бородін випустив два безсумнівних хіта "Якби не ти" і "Скажи мені". Перша пісня набрала 26 мільйонів переглядів на YouTube, а друга - 4 мільйони.

Нагадаємо, раніше Гарік Кричевський випустив хіт "Кияночка" українською.

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