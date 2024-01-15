Користувачі пишуть, що пісня заграла новими фарбами.

Гарік Кричевський презентував нову версію свого хіта "Кияночка" українською мовою і звів мережу з розуму. Шанувальники із захопленням відреагували на кліп до пісні, в якому знявся друг артиста Павло Зібров.

Варто відзначити, що в новій версії пісні вже немає слів "ні путана, ні злодійка, ні циганочка". Ці вирази Кричевський замінив на "ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка".

Тепер приспів звучить так:

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!

Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,

А чарівна чорнобрива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"

Як відреагували користувачі мережі

"Ця пісня будь-якою мовою буде мелодійна і співзвучна"

""Кияночка" знову народилася і буде звучати! Дуже дякую!"

"Браво! Супер! Не думала, що цю пісню можна так перекласти"

"Українською ця пісня звучить просто чарівно"

"Низький уклін вам за цю роботу. Пісня заграла новими фарбами"

Нагадаємо, раніше продюсер відповів, чому українці досі слухають російські пісні.

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