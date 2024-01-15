Гарік Кричевський / фото Instagram

Гарік Кричевський презентував нову версію свого хіта "Кияночка" українською мовою і звів мережу з розуму. Шанувальники із захопленням відреагували на кліп до пісні, в якому знявся друг артиста Павло Зібров.

Варто відзначити, що в новій версії пісні вже немає слів "ні путана, ні злодійка, ні циганочка". Ці вирази Кричевський замінив на "ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка".

Тепер приспів звучить так:

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!

Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,

А чарівна чорнобрива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"

Як відреагували користувачі мережі

  • "Ця пісня будь-якою мовою буде мелодійна і співзвучна"
  • ""Кияночка" знову народилася і буде звучати! Дуже дякую!"
  • "Браво! Супер! Не думала, що цю пісню можна так перекласти"
  • "Українською ця пісня звучить просто чарівно"
  • "Низький уклін вам за цю роботу. Пісня заграла новими фарбами"

Нагадаємо, раніше продюсер відповів, чому українці досі слухають російські пісні.

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