Гарік Кричевський презентував нову версію свого хіта "Кияночка" українською мовою і звів мережу з розуму. Шанувальники із захопленням відреагували на кліп до пісні, в якому знявся друг артиста Павло Зібров.
Варто відзначити, що в новій версії пісні вже немає слів "ні путана, ні злодійка, ні циганочка". Ці вирази Кричевський замінив на "ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка".
Тепер приспів звучить так:
"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!
Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,
А чарівна чорнобрива україночка,
Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"
Як відреагували користувачі мережі
- "Ця пісня будь-якою мовою буде мелодійна і співзвучна"
- ""Кияночка" знову народилася і буде звучати! Дуже дякую!"
- "Браво! Супер! Не думала, що цю пісню можна так перекласти"
- "Українською ця пісня звучить просто чарівно"
- "Низький уклін вам за цю роботу. Пісня заграла новими фарбами"
Нагадаємо, раніше продюсер відповів, чому українці досі слухають російські пісні.