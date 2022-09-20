Артисти зізналися, що трек має на меті підбадьорити всіх українців та подарувати їм віру в те, що скоро вони зможуть повернутись у свої рідні домівки.

Молода українська артистка Настя Балог і відомий співак і музичний продюсер Positiff випустили зворушливий трек "Додому". Проникливе виконання, потужні рядки та знайома кожному історія — далеко не все, чим здивує ця пісня.

Дім — це місце, де на тебе чекають та куди завжди можна повернутися. Однак війна відібрала рідні стіни в багатьох українців, розкинувши їх по різних країнах і містах. Та незважаючи на тимчасове місце проживання, кожен із них об’єднаний не лише вірою в перемогу, а й спільним бажанням якомога скоріше повернутися додому.

"Ця зима назавжди змінила нас. Ми почали по-справжньому цінувати ті речі, які не шанували колись", — каже Настя Балог.

Трек "Додому" розповідає історію дівчини та хлопця, яких розлучила війна. Вона — за кордоном і віддала б усе, щоб опинитись у рідному місті. Він же захищає домівку, щоб їй було куди повертатися. Обоє мріють про одне й те саме — зустрітися і обійнятись, як колись… Там, де колись.

"Дім є місцем сили, яке просякнуте теплими спогадами. Рідні вулички, знайомі обличчя — ось, що справді лікує і щоразу змушує повертатися назад", — розповідає Настя Балог.

Понад 6 мільйонів українців зараз перебувають за кордоном через відібрані війною стіни та міста. Попри це, кожен пам’ятає про свою рідну землю та допомагає усіма можливими способами, цим самим наближаючи перемогу, а з нею й омріяну путівку додому. Увесь їхній біль та надію і вклали в трек автори пісні Світлана Кравчук (Eyra) та Андрій Безкровний (DJ Bloodless, учасник гурту MOЗGI).

Артисти зізналися, що трек має на меті підбадьорити всіх українців та подарувати їм віру в те, що скоро вони зможуть повернутись у свої рідні домівки. Хтось — у Сєвєродонецьк, хтось — в Маріуполь, а дехто — в нарешті український Донецьк, Луганськ чи Крим.

"Ми впевнені, що наш прапор знову замайорить там, де повинен, і там, де на нього чекають", — каже Настя Балог.

Настя Балог — артистка музичного лейблу FoxLab, який займається просуванням молодих артистів. Лейбл створила студія звукозапису FOXXSTUDIOS, співвласником якої є відомий український продюсер Вадим Лисиця.

Раніше екс-учасник групи "Время и стекло" Positiff випустив потужний трек під назвою "Ничего личного". Композиція написана російською мовою. Це рішення артист прокоментував бажанням донести свій посил до кожного слухача з РФ. Ролик був опублікований на його YouTube-каналі.

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